Nel 2020 crollo dei reati nella provincia di Piacenza: quasi 900 multe anti-Covid

E’ confermato, il Covid ha rallentato la criminalità nella nostra provincia. Il lockdown e le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del virus hanno fatto calare in modo significativo i reati sul tutto territorio piacentino. I dati sono stati forniti dalla questura di Piacenza questa mattina, 29 dicembre, nel tradizionale appuntamento di fine anno. I reati contro la persona sono diminuiti del 59% rispetto al 2019, così come i furti e le rapine in abitazione. I reati contro il patrimonio sono più che dimezzati. In calo anche la cessione di stupefacenti; se nel 2019 i reati contestati erano stati 341, nel 2020 sono stati 118, con un calo del 65%. I reati in generale sono stati 7.086 contro i 16.121 dell’anno scorso. Le multe elevate per l’inosservanza dei provvedimenti anti-Covid sono state 875.

Il bilancio della Questura di Piacenza