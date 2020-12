Neve e gelo, Prefettura ai Comuni: “Evitare il ghiaccio sulle strade”

Il monitoraggio delle criticità in seguito all’abbondante nevicata di lunedì 28 dicembre e al successivo abbassamento delle temperature con minime che hanno toccato i -10 °C, è stato l’oggetto della riunione odierna del Centro coordinamento soccorsi, coordinato dal Prefetto Daniela Lupo, a quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della Provincia di Piacenza, dei comuni più interessati, dell’Agenzia regionale di Protezione civile, delle Autostrade A1 e A21, di Anas, del Consorzio di Bonifica e di Enel.

“Gli enti gestori delle strade presenti al Ccs, pur alla luce delle difficoltà connesse alla circolazione stradale soprattutto nella mattinata di ieri – si legge nel comunicato della Prefettura -, non hanno ritenuto che ricorressero le condizioni né per la chiusura delle stesse né per l’adozione di specifici provvedimenti prefettizi di interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti anche sulla viabilità ordinaria, atteso che tutta la viabilità è stata ritenuta sempre percorribile sia pure con le dovute, necessarie cautele. Restano problematiche di circolazione su alcune provinciali della pianura SP587, SP588 e SP41”.

Nel frattempo è stata senza sosta l’attività dei vigili del fuoco, con l’ausilio dei volontari di protezione civile, nella gestione delle difficoltà relative alla caduta di rami, pali e nel cedimento del tetto di una tensostruttura nel comune di Alseno adibita a mensa per alunni delle primarie.

“Anche oggi il personale di Enel è stato impegnato a risolvere le criticità connesse all’interruzione dell’erogazione di energia elettrica in vari comuni del territorio – prosegue il comunicato – che, dopo un’iniziale riduzione a 200 utenze disalimentate nella serata di ieri, nella notte ha visto registrare nuovi guasti che hanno portato questa mattina ad avere 900 utenze distaccate. In particolare la situazione più significativa di distacchi in termini assoluti si registra nei comuni di Bobbio, Ferriere e Morfasso che tuttavia sono in corso di risoluzione entro la serata, salvo puntuali utenze distaccate che potrebbero restare in coda fino a domani. Enel ha assicurato un lavoro significativo mantenendo costanti i rapporti con i sindaci anche delle altre zone maggiormente interessate (Alseno, Besenzone, Cadeo, Caorso, Fiorenzuola e Villanova) nonché con questa Prefettura e con l’Agenzia regionale di Protezione civile per valutare tutti gli interventi del caso”.

“Non sono emerse tuttavia situazioni di famiglie isolate o comunque di soggetti particolarmente fragili che, a seguito anche dell’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, avessero difficoltà significative e/o comunque salvavita né tantomeno richieste di mezzi e uomini”.

Dalla Prefettura arriva l’invito e la sensibilizzazione ai comuni e agli enti proprietari o gestori delle strade a “prestare la massima attenzione ad alberi e pali caduti o pericolanti, alle necessarie attività preventive per contenere o ridurre la formazione di ghiaccio sulle strade e garantire la transitabilità delle strade nonché a prevedere una comunicazione puntuale ed aggiornata nei confronti della cittadinanza e dell’utenza mediante social media, mass media e messaggistica”.

Il Centro coordinamento soccorsi resterà operativo con riunioni periodiche fino a cessata emergenza.