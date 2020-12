Prefettura: “Novecento utenze ancora senza luce, tecnici Enel al lavoro”. Pericolo ghiaccio sulle strade

Strade ghiacciate e mancanza di energia elettrica: sono i principali disagi causati dall’abbondante nevicata che nella notte tra domenica 28 e lunedì 28 dicembre ha interessato il territorio provinciale e la città.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla prefettura, nel Piacentino sarebbero circa 900 le utenze ancora al buio da diverse ore: le criticità principali riguardano i territori di Alseno, Besenzone, Cadeo, Caorso, Fiorenzuola, Villanova, Morfasso, Bobbio e Ferriere, dove oltre alle aree rurali si stanno registrando diversi problemi anche in prossimità dei paesi. “I tecnici Enel – fa sapere la prefettura – sono al lavoro per risolvere, si spera entro la serata, le diverse emergenze”.

Quasi del tutto risolti, invece, i problemi susseguenti all’interruzione del servizio idrico nei comuni di Caorso, Villanova e Cadeo, così come i disagi legati alla telefonia. Rimangono presidiati da parte delle forze dell’ordine i caselli autostradali, con la viabilità che in questo senso non sta destando particolare preoccupazione.

Discorso diametralmente opposto, invece, per quanto riguarda le strade provinciali e le carreggiate che corrono lungo colline e montagne piacentine: le temperature in picchiata hanno fatto solidificare in una lastra unica lo strato di neve rimasto dopo il passaggio degli spazzaneve. Una situazione, che riguarda da vicino anche numerose strade della città, pericolosa per mezzi e pedoni: per questo motivo sono in azione da ieri i mezzi spargisale.

La raccomandazione numero uno, in questo momento, è limitare il più possibile gli spostamenti.