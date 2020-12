Ruba il portafoglio e minaccia con un collo di bottiglia: arrestato

Arrestato per rapina aggravata e lesioni. Ieri pomeriggio, 28 dicembre, un uomo originario del Sierra Leone, quasi trentenne, con permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato fermato dagli agenti di polizia dopo aver derubato il portafoglio di alcuni italiani, minacciandoli con un collo di bottiglia. Dopo un breve inseguimento nella zona dell’autostazione di via Colombo, le forze dell’ordine hanno bloccato l’aggressore: alla base della colluttazione ci sarebbe un litigio avvenuto per apprezzamenti nei confronti di una ragazza. Ora l’uomo si trova in carcere. Un suo complice, invece, è riuscito a scappare.

