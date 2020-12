Cadute per il ghiaccio, 150 accessi in un giorno al pronto soccorso. Maniscalco: “Giornata infernale”

Centocinquanta accessi in un solo giorno, di cui 115 registrati già nel pomeriggio del 29 dicembre. Una giornata “infernale” per il pronto soccorso ortopedico: così l’ha definita Pietro Maniscalco, primario di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Piacenza.

“In dieci anni che lavoro qui, una giornata come questa non me la ricordo – dichiara – di solito gli accessi quotidianamente si aggirano fra i quaranta, quarantacinque, al massimo cinquanta. Ma quella di martedì è stata una giornata infernale: in dieci anni di lavoro qui, non avevo mai visto una quantità così ingente di accessi da fratture, quasi tutte causate dal ghiaccio”.