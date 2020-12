I disagi costano: ad Alta Val Tidone serviranno non meno di 50mila euro

L’emergenza neve rischia di mettere in difficoltà anche i bilanci, soprattutto quelli dei comuni più piccoli. Ad Alta Val Tidone si stima già che con tutta probabilità serviranno non meno di 50 mila euro per far fronte ai disagi di questi giorni. A Castel San Giovanni l’amministrazione mette già in conto di dover aggiungere altre risorse rispetto ai 15 mila euro stanziati a inizio anno.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ IN EDICOLA