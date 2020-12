Ottocento borse con beni di prima necessità per le famiglie bisognose

I soci del Rotary Club Valtidone hanno confezionato ben 800 borse di generi di prima necessità che gradualmente andranno a alleggerire, o comunque a dare un piccolo sollievo, alle famiglie in difficoltà di tutta la Val Tidone. Oltre a quest’iniziativa il Rotary donerà un set di mascherine lavabili per tutti i bambini disabili della Val Tidone e attrezzature sanitarie professionali per le Unità speciali di continuità assistenziale, per la pubblica assistenza e per l’ambulatorio post-Covid di Castel San Giovanni.

