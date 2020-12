Capodanno, poca voglia di festeggiare tra i piacentini: “Lasciamoci alle spalle il 2020”

Per tanti piacentini, la serata di Capodanno – in arrivo oggi, 31 dicembre – corrisponde a un lungo sospiro di sollievo. “Non vediamo l’ora di metterci alle spalle questo 2020 tanto difficile”, ci dicono due pensionati in centro storico. Ed è così anche per molte altre persone. Non a caso, qualcuno non aspetterà nemmeno la mezzanotte per il tradizionale brindisi: “In questo clima – spiega un cittadino a Telelibertà – c’è poca voglia di festeggiare. Andrò a letto prima”.

In vigore stasera le misure anti-Covid più restrittive: Piacenza, così come le altre città italiane, si trova infatti in “zona rossa”. Il coprifuoco, nella notte tra il 31 e l’1 gennaio, scatterà tra le 22 e le 7 del mattino: due ore in più rispetto agli altri giorni. In caso di violazione si applica una multa che può andare dai 400 ai 1000 euro.

