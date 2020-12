Cittadini protestano: “A Piacenza Expo nessuna pulizia, tamponi su ghiaccio e neve. Attesa pericolosa”

“Siamo rimasti in attesa per quasi un’ora sul ghiaccio, insieme a bambini e anziani”. Stamattina, 31 dicembre, molti cittadini in attesa di effettuare il tampone da Covid nel padiglione di Piacenza Expo hanno segnalato l’impraticabilità del vialetto pedonale, sommerso di neve e ricoperto da una spessa lastra di ghiaccio. “Perché nessuno ha pulito?”, si sono chieste diverse persone, a dir poco arrabbiate. Dopo il malcontento manifestato dagli utenti, si è quindi provveduto a versare un po’ di segatura per rendere meno scivolosa la superficie.

LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI: