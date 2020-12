Covid: oggi a Piacenza tre vittime e 108 contagi in più, 13 pazienti sono in terapia intensiva

Sono 108 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi (31 dicembre) nel Piacentino. Le vittime in più, invece, sono tre: una donna di 83 anni, e due uomini rispettivamente di 74 e 77 anni. Sempre a livello locale, il bollettino sanitario odierno – diffuso dalla Regione – segnala anche un altro paziente in terapia intensiva, per un totale di 13 ricoverati nel reparto di massima urgenza.

CONTAGI E DECESSI IN EMILIA-ROMAGNA: TUTTI I DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 171.512 casi di positività, 2.116 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.735 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 13,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,1 anni. Sui 930 asintomatici, 470 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 96 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 21 con gli screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 332 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.735 tamponi, per un totale di 2.572.140. A questi si aggiungono anche 254 test sierologici e 8.169 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 772 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 106.428. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.346 (+1.289 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.484 (+1.298), il 95% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i morti da Covid in regione sono stati 7.738. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 233 (+3 rispetto a ieri), 2.629 quelli negli altri reparti Covid (-12).