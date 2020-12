“La vita oltre il Covid, il 2020 di chi ha sconfitto il virus”: stasera su Telelibertà

“La vita oltre il Covid”. S’intitola così lo speciale di Telelibertà in onda stasera alle ore 20 (dopo il telegiornale), sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, per ripercorrere tutte le sensazioni di smarrimento e paura – ma anche rivincita e forza – vissute in questo 2020 segnato dalla pandemia. Il giornalista Thomas Trenchi ha intervistato due piacentini guariti dall’infezione da Coronavirus dopo dure ed estenuanti settimane di ricovero in ospedale: Giampaolo Maloberti, 59 anni, agricoltore e consigliere comunale di Rivergaro, che era stato sedato e intubato a marzo, all’apice dell’emergenza sanitaria, per poi risvegliarsi in una struttura bolognese; Ivana Casotti, 62 anni, volontaria e referente dell’area sociale della Croce Rossa di Piacenza, rimasta sotto un casco di ossigeno per tre settimane. Due testimonianze non solo di sofferenza e ansia, ma anche di speranza e riscatto. Il loro 2020 è l’emblema dell’anno appena trascorso. E il loro sorriso, nonostante tutto, è la luce che non dovrà mancare nel 2021.

La replica dello speciale “La vita oltre il Covid”, con riprese di Amedeo Ferrari, è in programma venerdì 1° gennaio alle ore 13, sempre su Telelibertà.