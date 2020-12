Ripulito l’accesso agli ambulatori di Piacenza Expo: via il ghiaccio

Dopo il nostro servizio, il vialetto pedonale di Piacenza Expo – in accesso agli ambulatori per l’effettuazione dei tamponi da Covid – è stato sgomberato dalla neve e dalle lastre di ghiaccio.

“Siamo dispiaciuti per i disagi subiti dagli utenti – fa sapere Piacenza Expo in una nota ufficiale – appena abbiamo saputo di questo disservizio conseguente al mancato intervento di pulitura e di spalatura della neve, onere che non competeva a Piacenza Expo ma alla realtà che ha attualmente in utilizzo il padiglione stesso (l’Ausl di Piacenza, ndr) , ci siamo tempestivamente attivati tramite il Comune di Piacenza, la protezione civile e gli alpini, il cui intervento di spalatura e pulizia ha garantito, in poco tempo, un accesso fruibile e senza alcun pericolo. Ancora una volta, quindi, Piacenza Expo si è messa a disposizione del territorio, colmando una lacuna altrui, e continuerà a farlo anche in futuro”.