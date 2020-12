Il Covid non ha fermato le celebrazioni e oggi, martedì 31 dicembre, alle 18.30, si è svolta la tradizionale Santa Messa episcopale e canto del Te Deum, in Cattedrale, alla quale hanno partecipato numerosi fedeli, nel pieno rispetto delle norme vigenti per contrastare il virus. Una Santa Messa episcopale si terrà anche domani, mercoledì 01 gennaio alle ore 11.00.

Solennità dell’Epifania di N.S. Gesù Cristo: lunedì 06 gennaio: ore 18.30 Santa Messa episcopale, con la partecipazione della Corale Santa Giustina

Festa del Battesimo di N.S. Gesù Cristo: domenica 12 gennaio: ore 11.00 Santa Messa parrocchiale con i bimbi battezzati negli ultimi cinque anni.