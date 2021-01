Altra neve sul Piacentino, allerta meteo fino a sabato. Difficoltà in autostrada

Come da previsioni meteo, primo dell’anno all’insegna del maltempo su tutta provincia di Piacenza. E se in città la pioggia potrebbe facilitare le operazioni di pulizia e rimozione dei cumuli di neve che rendono assai complicata la circolazione veicolare, in provincia ha ripreso a nevicare in maniera piuttosto intensa già dai trecento metri di altitudine. Il servizio regionale di Protezione civile aveva diramato nella giornata di ieri, giovedì 31 dicembre, un’allerta meteo con validità fino alla mezzanotte del 2 gennaio proprio in vista di precipitazioni nevose che potrebbero però riguardare anche la nostra pianura. Criticità sono segnalate su alcuni tratti autostradali della A21, Torino-Piacenza, proprio a causa della nevicata.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà