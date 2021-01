Giochi, vestiti e dolciumi: 200 scatole regalo per le famiglie bisognose

Un dolcetto, un indumento “caldo” (come guanti, sciarpe e maglioni), un prodotto di bellezza, un “passatempo” (libri o giochi) ma soprattutto l’immancabile biglietto d’auguri: perché le parole valgono più di qualunque cosa.

E’ il mix di sorprese contenuto in ognuna delle 200 scatole regalo che l’associazione “Age Genitori Alseno”, nata da circa un anno ma già attivissima quando si tratta di fare beneficenza, ha raccolto in un solo giorno: frutto dell’iniziativa “Un sorriso a Natale” proposta in occasione delle festività. A donare gli oggetti ci hanno pensato i cittadini del paese, i quali non si sono tirati indietro quando è stato chiesto loro di dare una piccola mano, o meglio, un sorriso, alle persone in difficoltà.

“Per un paese come Alseno – spiega Laura Tosini, presidente dell’associazione che si è occupata dell’iniziativa – è un risultato enorme. Abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibili, invitandole e inserire all’interno di una scatola da scarpe tutti gli oggetti richiesti con un’unica condizione: che fossero nuovi o comunque in buono stato. Ogni cosa è stata scelta in base alla fascia di età a cui si è pensato di destinare la scatola, bambini o adulti. I donatori hanno poi decorato personalmente la scatola, rivestendola con carta colorata. Un gesto semplice e di poca spesa, ma che potrà scaldare il cuore di chi si trova in una situazione di difficoltà in questo fine anno più duro del solito”.

Dalla prossima settimana le 200 scatole raccolte saranno distribuite dai volontari del Comune alle famiglie bisognose di Alseno e delle frazioni limitrofe.