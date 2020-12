Spaccata con il ghiaccio, spariscono giubbotti dal negozio di abbigliamento

Nonostante il coprifuoco e l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, grave episodio a Castel San Giovanni, lungo la centralissima corso Matteotti. Prima dello scoccare della mezzanotte, due giovani hanno mandato in frantumi la vetrina di un negozio di abbigliamento. I due avrebbero utilizzato addirittura un blocco di ghiaccio presente in strada, centrando la vetrata, rompendola. Sembra che i due uomini abbiano effettuato l’accesso all’interno del negozio per sottrarre alcuni capi, giubbotti in particolare. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale stazione e anche i colleghi di Piacenza che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della spaccata.

