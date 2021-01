Piazza Cittadella mette il piede in una buca, denuncia il comune 

Mette il piede in una buca subendo una distorsione ad una caviglia e denuncia il comune di Piacenza per i danni patiti. E’ accaduto ad un milanese quarantaduenne residente in città. L’uomo ha denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione Levante di via Caccialupo lo scorso 30 dicembre riservandosi di costituirsi parte civile. Il quarantaduenne ha lamentato di aver messo il piede in una buca di piazza Cittadella e di aver subito una distorsione ad una caviglia che il pronto soccorso ha giudicato guaribile in 25 giorni.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà