Emergenza neve, il sindaco: “Offese sui social, presenteremo esposti”

Dopo le feroci polemiche sulla neve, ora arrivano gli strascichi legali. La sindaca di Castello Lucia Fontana ha annunciato l’intenzione di presentare esposti alla magistratura per segnalare gli autori di alcuni commenti postati sui social subito dopo la nevicata di lunedì . Commenti che hanno avuto come destinatario “privilegiato” l’assessore Massimo Bollati. “Rispetto a certi interventi che mi sono stati girati – ha detto Fontana – abbiamo deciso di procedere con esposti davanti alla magistratura. È ora di finirla – ha aggiunto – di usare impropriamente parole al vento. Non è tollerabile offendere e calunniare le giunte che compongono l’amministrazione comunale. Questa volta, per il rispetto dovuto agli operatori che hanno lavorato e stanno lavorando per portare via montagne di neve, sarà tolleranza zero. È vero – ha aggiunto ancora Fontana – che bisogna lasciarsi alle spalle certi atteggiamenti, ma le persone che frequentano i social devono essere responsabili per quello che scrivono e delle conseguenze che questo comporta“.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA