Via Einaudi, lite per una ragazza finisce con una coltellata 

Litigano per una ragazza e finisce con una coltellata. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 30 dicembre in via Einaudi. A rimanere ferito, fortunatamente in modo non grave un ventenne straniero. Il giovane è stato ferito di striscio da un fendente. A colpirlo un altro straniero ventenne. Sul posto la polizia che ha identificato entrambi i contendenti. Il feritore rischia una denuncia per lesioni aggravate dall’uso del coltello. Il ferito è stato medicato e le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i medici.

