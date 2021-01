Neve e disagi, a Ottone è tornata l’elettricità: telefonia mobile ancora ko

Dopo ore al freddo e al buio, a Ottone è tornata intorno alle 12.00 di oggi (2 gennaio) l’elettricità. La neve caduta incessantemente nella giornata di ieri aveva infatti causato non pochi disagi nella parte del borgo vecchio e in alcune frazioni limitrofe. I tecnici Enel sono infatti riusciti a risolvere i disservizi. Permangono, invece, alcune criticità per la telefonia mobile. “Nel giro di qualche ora contiamo di risolvere i disagi” ha fatto sapere il primo cittadino Federico Beccia.

Diversi problemi anche per quanto riguarda la viabilità, con alcune strade secondarie coperte da una spessa coltre bianca.