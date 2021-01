Ottone senza elettricità da ore: con la neve torna l’incubo di rimanere al freddo e al buio

Assieme alla neve che è caduta incessantemente per tutta la giornata di ieri, 1 gennaio, a Ottone è tornato anche l’incubo di rimanere al freddo e al buio, disagi che la mancanza di energia elettrica (a causa proprio della fitta nevicata) sta provocando in queste ore. Stando a quanto raccolto i disservizi più gravi riguarderebbero parte del borgo vecchio e alcune frazioni limitrofe. Il primo cittadino, Federico Beccia, fa sapere che “i tecnici Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio. Nel giro di qualche ora contiamo di risolvere i disagi”.

Diversi problemi anche per quanto riguarda la viabilità, con alcune strade secondarie coperte da una spessa coltre bianca.