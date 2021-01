Salvarono una donna dopo l’esplosione, il comune ha premiato Davide e Lorenzo

“Col vostro gesto avete evitato la morte certa di una persona: un esempio per tutti gli altri cittadini, perché si impegno a favore degli altri senza bisogno di fare gli eroi”.

Le parole del sindaco di Travo Lodovico Albasi suggellano l’omaggio dell’intera comunità travese ai giovani cugini Davide Boglioli e Lorenzo Anselmi – rispettivamente di 14 e 18 anni – che alcune settimane fa, in località Vei, hanno salvato il loro vicino di casa dopo l’esplosione della sua cucina, a causa di una fuga di gas. I due ragazzi sono stati premiati con una pergamena nel corso dell’ultimo consiglio comunale, per il loro coraggio nell’intervenire nell’abitazione in fiamme.