Se l’è cavata con qualche ferita giudicata non grave il pedone urtato da un’auto intorno alle 18.15 in via Boselli a Piacenza. Stando a una prima ricostruzione l’incidente stradale sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce pedonali. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto, oltre alla polizia municipale, un’ambulanza della Croce bianca di Piacenza.

