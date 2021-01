Addio allo storico meccanico Antonio Daccapo, vittima del Covid

Oggi, domenica 3 gennaio, alle 15.00 nel santuario di Strà di Alta Val Tidone verrà dato l’ultimo saluto a Antonio Daccapo, storico meccanico della Val Tidone che il Covid si è portato via a 88 anni. Fino a poco tempo fa lo storico meccanico e mediatore di auto ancora lavorava accanto al figlio Massimo che ne ha raccolto il testimone. Con Daccapo se ne va la classica figura di uomo che si era fatto da sé, seguendo la sua passione per il lavoro e per le auto. Partito come apprendista a soli nove anni, Daccapo negli anni Sessanta aveva aperto la sua prima officina dove ha lavorato senza sosta per decenni diventando un punto di riferimento per tutta la vallata.

