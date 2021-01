La ditta compie 65 anni, festeggia regalando le luminarie al suo paese

Avrebbe voluto festeggiare i 65 anni dell’impresa di famiglia con un grande evento. La pandemia non lo ha reso possibile e così Mauro Sagresti ha pensato di fare qualcosa per il suo paese. Ha quindi deciso di sponsorizzare le luminarie del centro storico. “Avremmo voluto festeggiare in maniera adeguata, magari con un evento pubblico. Tutto ciò non è stato possibile – ha detto il titolare di Sagresti Traslochi -, così mi sono chiesto avrei potuto fare per Borgonovo, il mio paese. Ho pensato che donare luce in questo momento così buio, avrebbe rappresentato un’azione apprezzata e utile per la nostra comunità”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà