Un branco di lupi avanza nella neve alle porte di San Giorgio IL VIDEO

Verso le nove del mattino del 1 gennaio, Anna e il fidanzato Luca sono riusciti – dopo lo stupore iniziale – a riprendere un branco di sette lupi aggirarsi nei campi adiacenti a via Firenze, alle porte del paese arrivando da Carpaneto.

“Che stupore, eravamo abituati a vedere scorrazzare dei caprioli, non avremmo mai immaginato di avvistare dei lupi” le parole di Anna.

“Dal video non si riesce a comprendere con chiarezza se si tratti di lupi, ibridi o cani selvatici. Molto difficile che i lupi si avvicinino alle case, essendo animali selvatici schivi che rifuggono l’uomo. L’unico consiglio è quello di non avvicinarsi, perché attaccherebbero l’uomo e chi è con lui solo in caso si sentissero minacciati” il commento di Loris Burgio, guardia ecozoofila e Coordinatore provinciale di “FareAmbiente”.