Vaccinazioni anti Covid, quasi mille adesioni dalle case di riposo

“Vittorio Emanuele” pronto per le vaccinazioni. Le residenze per anziani sono fra le prime destinatarie del vaccino e tutte si stanno preparando ad accogliere le squadre sanitarie dell’Ausl che somministreranno le dosi agli ospiti e al personale. Al 30 dicembre risultavano già 900 adesioni dalle case di riposo della nostra provincia. In regione le vaccinazioni nelle Cra sono appena partite fra personale, operatori e degenti, (317 i vaccinati a ieri). Nel Piacentino l’avvio è previsto nella prossima settimana. Come si sta organizzando il maggior istituto cittadino, il “Vittorio Emanuele”?

“La lista degli anziani da vaccinare è pronta, abbiamo consegnato all’Azienda Usl entro martedì 5 gennaio” ci risponde Eugenio Caperchione, presidente dell’Asp Città di Piacenza. Sono accolte 203 persone in struttura. “Per noi tutti gli anziani sono vaccinabili, salvo eventuale stato febbrile che si dovesse manifestare nel giorno stabilito per la vaccinazione”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA