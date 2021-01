Bar aperto, arriva la Municipale e i clienti scappano: cinque giorni di chiusura

In via Beati

Una sanzione di 400 euro e la chiusura forzata per cinque giorni. E’ il provvedimento che la polizia municipale di Piacenza ha inflitto nei confronti di un bar in via Beati, nel quartiere Farnesiana. Ieri, infatti, gli agenti hanno trovato il locale aperto, nonostante i divieti anti-Covid. All’interno c’erano anche cinque o sei clienti, i quali – alla vista delle forze dell’ordine – si sono messi a correre per sfuggire alla pattuglia.

Nel periodo natalizio, questo bar era già stato trovato in una situazione di irregolarità: in attività, con la consumazione sul posto, in barba alle misure restrittive in vigore.