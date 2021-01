Brucia una rimessa a fianco di un’abitazione: morti due cani

Un brutto epilogo per un modesto incendio divampato questa mattina, lunedì 4 gennaio, in via Bilegno a Borgonovo: due cani sono morti a causa del fumo scaturito dalle fiamme, divampate in una rimessa accanto a un’abitazione. I due animali si trovavano proprio all’interno del piccolo edificio e per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, anche la polizia municipale.

