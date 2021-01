Fiorenzuola, maxi incidente in A1: cinque veicoli coinvolti e tre feriti

E’ di tre persone ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 4 gennaio lungo l’autostrada A1 all’altezza di Fiorenzuola, pochi metri dopo l’autogrill. Lo scontro è avvenuto in direzione Bologna e ha coinvolto ben cinque veicoli. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Fidenza e Piacenza. Stando a quanto raccolto sarebbero tutti in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, la Pubblica assistenza Val d’Arda, un’auto infermieristica proveniente da Fiorenzuola e un mezzo della Croce Rossa di Roveleto. L’autostrada è stata momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

