Mortizza, addio ai divieti di sosta nella piazzetta: “Intervento doveroso”

Sulla piazzetta di via Marenghi a Mortizza erano rimasti i cartelli di divieto di sosta posizionati diversi decenni fa per permettere la manovra degli autobus che raggiungevano la frazione. Una necessità oggi non più avvertita, con la conseguente richiesta – avanzata dal consigliere Giancarlo Migli (Fratelli d’Italia) – di eliminare le prescrizioni.

“Stamattina, quindi – spiega l’assessore Paolo Mancioppi – si è convenuto sulla necessità di rimuovere i cartelli di divieto di sosta che erano stati posizionati quando i bus utilizzavano l’area per la manovra, e lì rimasti. Già nelle prossime ore, i tecnici comunali interverranno per eliminare i segnali, permettendo così il libero parcheggio nella zona”.