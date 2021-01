Palabanca, via ai lavori dopo il cedimento. Crollo alla sede alpini di Agazzano

Inizieranno stamattina i lavori al Palabanca per sistemare il cedimento di un elemento strutturale della volta che ha costretto il Comune di Piacenza a dichiarare l’inagibilità dell’impianto. Operazione che potrebbe anche richiedere tempo, visto che l’intervento, anche per l’altezza cui sarà necessario lavorare, non è dei più agevoli. Nel frattempo durante l’intervento di ripristino dell’elemento rotto verranno verificati a campione anche altri elementi strutturali della volta geodetica di sostegno del manto di copertura del Palabanca.

Cedimento strutturale che, ci spostiamo in provincia, ha interessato anche la copertura esterna della sede degli alpini di Agazzano. Era stata inaugurata ben 38 anni fa, ma negli ultimi tempi era stata trasformata in aula all’aperto per i ragazzi delle scuole in questo periodo di emergenza sanitaria. La struttura dovrà essere smantellata.

