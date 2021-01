Si è chiusa la settimana con 28 vittime da Covid. Quasi 800 i contagiati

Con le sei vittime registrate ieri, domenica 3 gennaio, la settimana si è chiusa con un nuovo bilancio assai pesante: sono stati 28 i decessi provocati dal Covid-19 in soli sette giorni con il triste conteggio complessivo che fa registrare 1.250 persone che si sono arrese al virus da inizio pandemia. Sul nostro territorio non accenna a calare in maniera significativa la curva dei contagi visto che anche nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021, sono state 778 le persone entrate in contatto con la malattia per un totale di 15.859 da febbraio 2020. Rimane fortunatamente stabile il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 13.

