Vaccino anti-Covid, oggi in arrivo altre dosi a Piacenza: la campagna entra a pieno regime

In arrivo oggi (4 gennaio) altre dosi di vaccino anti-Covid per completare la somministrazione sugli operatori sanitari e la popolazione fragile. Entro il 25 gennaio, infatti, a Piacenza bisognerà terminare l’erogazione delle fiale di Pfizer-Biontech a medici, infermieri, operatori e ospiti delle case di riposo per anziani.

Nella giornata odierna, dunque, si attende la consegna di un altro rifornimento destinato al nostro territorio – in totale le dosi saranno circa 15mila per questa prima fase di vaccinazione. Che da oggi, quindi, entra a pieno regime. A Piacenza il punto indicato dall’Ausl per la somministrazione è il laboratorio analisi dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto”.

In successive giornate saranno completate tutte le consegne di gennaio: dopo quella di stamattina, si proseguirà l’11, 18 e 25 gennaio. Gli arrivi delle confezioni di vaccino continueranno anche a febbraio, per consentire l’erogazione di due dosi a distanza di 18-23 giorni l’una dall’altra.

Tutti i punti di consegna regionali hanno celle a temperatura bassissima, -70%, cosiddette “Ult” (ultra low temperature) per consentire la conservazione del vaccino.