“A Piacenza oltre 6.700 mezzi diesel Euro 4 costretti a fermarsi”

Stop ai mezzi diesel Euro 4, pari a 6.759 auto, furgoni e camion immatricolati nel Piacentino (il 9,3 per cento dei 72.841 veicoli in circolazione). A ricordare questa importante tappa nella lotta contro lo smog – che in Emilia Romagna dovrebbe partire dall’11 gennaio – è l’associazione Legambiente: “L’accordo sul blocco degli Euro 4 mira a ridurre l’inquinamento, una causa importante di co-morbilità anche nel corso della pandemia. In Emilia Romagna il divieto di circolazione riguarda oggi i veicoli benzina Euro 0 ed Euro 1, diesel fino a Euro 3 compreso e ciclomotori e motocicli Euro 0. Dall’11 gennaio dovrebbe coinvolgere anche gli Euro 4 diesel, i veicoli a benzina fino a Euro 2, i veicoli a metano-benzina e gpl-benzina fino a Euro 1, oltre a ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. Seguirà poi lo stop agli Euro 5, previsto nel 2025”.

I MEZZI IMMATRICOLATI NEL PIACENTINO: