Abbondante nevicata in provincia. Nuova allerta e l’invito a uscire solo per necessità

La morsa del maltempo non abbandona la nostra provincia. Un nuova nevicata si è abbattuta sulle colline piacentine dalle prime ore del mattino del 5 gennaio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di codice giallo in Emilia Romagna. Resta alta l’allerta anche per i corsi d’acqua, a rischio di esondazione. L’invito dei sindaci delle aree montane è quello di uscire solo per effettiva necessità. La situazione delle strade infatti è critica. Le previsioni meteo indicano un miglioramento a partire da domani pomeriggio, 6 gennaio. Sabato 9 e domenica 10 gennaio sono previste nuove nevicate anche abbondanti.

Allerta meteo del 5 gennaio 2021