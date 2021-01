Daini a spasso vicino alle case a Farini e Cerignale GUARDA IL VIDEO

E’ probabilmente la fame a spingere molti animali selvatici ad avvicinarsi sempre più alle case dei paesi delle nostre montagne. Una situazione resa ancora più difficile dal maltempo che ormai da giorni imperversa nella nostra provincia.

A Farini un automobilista ha ripreso un daino sulla strada Provinciale, proprio all’ingresso del paese: appena passato il cartello, spaventato dalla vettura, con un balzo è tornato nei boschi.

A Cerignale, invece, un gruppo di animali si aggira ormai da giorni in paese: anche in questo caso in cerca di cibo e probabilmente anche per stare alla larga dai lupi, a loro volta affamati.

GUARDA IL VIDEO