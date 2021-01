Donna investita da un’auto in via Calciati, condizioni serie

Incidente stradale nella serata del 5 gennaio, intorno alle 19, in via Calciati a Piacenza. Una donna è stata investita da un’auto e ha riportato ferite serie. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale da un’ambulanza. Sul posto, per i rilievi di legge e per regolare il traffico, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Da accertare le cause di quanto accaduto.

