Nando Zacconi e la moglie Lucilla si spengono a poche ore di distanza

Inseparabili nella vita e anche nella morte. Nando Zacconi, 87 anni ex storico bibliotecario di Castel San Giovanni, e la moglie Lucilla Barbieri (di pochi anni più anziana), sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. “Vivevano in simbiosi – dicono i conoscenti – e con tutta probabilità lei, che era malata da tempo, non appena Nando è mancato lo ha seguito per unirsi di nuovo a lui”. Lui se lo è portato via il Covid. A Castel San Giovanni, Zacconi era noto per essere stato per decenni la figura di riferimento della biblioteca comunale.

