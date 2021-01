“Statale 45, presto un commissario”. Rivergaro-Cernusca: 132 milioni

Raddoppia la cifra prevista per l’ammodernamento della Rivergaro-Cernusca, sulla Statale 45. Se per anni si è sempre parlato di 60-70 milioni di euro, per gli undici chilometri di strada da rimettere a nuovo, ora è la stessa Anas a confermare che il progetto definitivo ha un valore di 132 milioni di euro. “È in corso il reperimento del preliminare parere tecnico ministeriale sul progetto definitivo, dell’importo di circa 132 milioni di euro, propedeutico all’avvio della Conferenza dei servizi per l’acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie”, spiegano da Anas. “Andiamo avanti con le tappe per poter arrivare velocemente alla gara”, spiega il sindaco di Travo Lodovico Albasi.

Sulla Statale 45, intanto, c’è di certo un’altra novità importante, annunciata dallo stesso Albasi: “Il 7 gennaio, giovedì, inizierà la discussione alla Camera per nominare il commissario della Statale 45, come era stato annunciato dopo il crollo di ponte Lenzino”, spiega il primo cittadino. Alla domanda se il commissario sarà interno ad Anas oppure no, il sindaco sottolinea che al momento non è dato saperlo, ma che “ci è stato garantito sarà una figura esperta e di competenza”.

L’ARTICOLO COMPLETO DI ELISA MALACALZA SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA