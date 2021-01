“Stop alla sosta selvaggia”. Attorno alle Poste sorgerà un parcheggio

“Basta sosta selvaggia attorno alle Poste”. L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha in mente di riqualificare un’area, oggi di proprietà di numerosi privati, lungo via Bellini per farne un posteggio anche ad uso dei castellani che si recano in Posta. Più volte i residenti della via, nel corso degli anni, hanno lamentato problemi di sosta selvaggia.

