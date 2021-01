All’istituto Marcora arriva un frantoio per i produttori della Val Tidone

L’Istituto Marcora di Castel San Giovanni ospiterà un frantoio. I produttori di olio extravergine della Val Tidone non dovranno più sobbarcarsi lunghi viaggi in Liguria per poter spremere le loro olive. Gli studenti del Marcora, sede distaccata del campus di Raineri Marcora di Piacenza, avranno invece una nuova opportunità di studio visto che anche loro verranno coinvolti nelle varie operazioni. Il frantoio verrà istallato dall’associazione LaValtidone che insieme all’Info point di Castel San Giovanni ha messo a punto il progetto.

