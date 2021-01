Camion “smembrato” e lasciato senza ruote nei pressi di uno sfasciacarrozze

Un camion Iveco a cui qualcuno ha sottratto le quattro ruote giaceva ieri, 5 gennaio, in moto precario su quattro cumuli di mattoni nel parcheggio di via Mentovati a Piacenza, accanto a uno sfasciacarrozze. Il mezzo è stato sollevato e vi sono state posizionate dei mattoni sotto per poter togliere le ruote e alcuni componenti del motore, rendendo il camion instabile.

