Norme anti-contagio, ancora lavoro per le forze dell’ordine: 12 sanzioni negli ultimi tre giorni

Prosegue l’attività delle forze dell’ordine per contrastare i comportamenti contrari alle norme anti-contagio. In particolare, negli ultimi tre giorni, sono state dodici le persone sanzionate da carabinieri e polizia in questo senso.

In particolare, nella serata di lunedì, hanno sorpreso cinque persone, tra i 25 e i 30 anni, nella zona di via Vignola: i giovani si trovavano fuori dalle loro abitazioni ben oltre l’orario consentito (22) e dunque sono stati sanzionati per violazione del coprifuoco. Identico destino per due persone a Borgonovo, mentre la polizia ha elevato una contravvenzione nei confronti di un barista della zona di via Marinai d’Italia: in questo caso, il titolare del bar avrebbe disatteso le norme anti-Covid somministrando bevande a un cliente.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà