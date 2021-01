Schianto all’incrocio, utilitaria contro un muro: grave un anziano

Tremendo schianto oggi, mercoledì 6 gennaio, a Castel San Giovanni. Intorno alle 12.30, all’incrocio tra via Chieppi e via don Minzoni, una Jeep e una Nissan Micra sono state protagoniste di un sinistro con la Nissan che ha terminato la propria corsa schiantandosi contro un muro. Ferito in maniera seria il conducente dell’utilitaria, un anziano, che è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Illeso l’uomo alla guida dell’altra vettura. Sul posto anche i carabinieri di Sarmato per i rilievi di legge, oltre agli uomini del 118 di Piacenza e di Castel San Giovanni.

