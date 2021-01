Scivola sul ghiaccio, una donna di 58 anni denuncia il comune di Piacenza

Ancora una denuncia per il comune di Piacenza che, dopo l’uomo che ha agito per vie legali per essere inciampato in una buca in piazza Cittadella, dovrà difendersi per un episodio analogo. Questa volta è stata una donna di 58 anni che, nei giorni scorsi e nel pieno dell’emergenza neve, è scivolata in via Calzolai. Stando a quanto raccolto, la 58ennne avrebbe sporto denuncia dopo le lesioni riportate in seguito a una caduta, a suo dire, provocata da una lastra di ghiaccio presente nella storica via del centro.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà