Un’auto per i servizi sociali grazie a pacchi e biscotti preparati dai volontari

E’ di 8.615 euro la somma che le associazioni del comune di Podenzano hanno ottenuto con il loro impegno e la loro presenza al centro commerciale Gotico di Piacenza. Per tutto il periodo natalizio infatti, i volontari delle associazioni podenzanesi (sono stati in tutto una sessantina) hanno confezionato pacchi regalo e distribuito biscotti per raccogliere fondi. Lo scopo era quello di acquistare una nuova auto per i servizi sociali del Comune di Podenzano. La somma raccolta, comprensiva anche di donazioni di associazioni e privati cittadini, sarà un “acconto” all’acquisto dell’auto. La restante cifra sarà sostenuta dal Comune di Podenzano. Fiero ed orgoglioso il sindaco Alessandro Piva che ringrazia “tutte le persone che hanno donato, i volontari e il direttore del Gotico per la possibilità che ha dato alle associazioni”.

