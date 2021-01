Allerta gialla sul Piacentino, previste temperature polari. Neve nel weekend

Nuova allerta meteo emessa dal servizio regionale dell’Emilia Romagna. Si tratta di un’allerta gialla che riguarda da vicino il territorio della provincia di Piacenza, con particolare rilievo per il settore collinare e appenninico. Dopo il rasserenamento notturno seguito a diversi giorni di bassa pressione e pesanti precipitazioni, le temperature sono previste in nettissimo calo con picchi che potrebbero far registrare anche i -12 gradi. Previste vaste gelate su tutto il territorio, mentre nel fine settimane le previsioni meteo fanno temere per nuove precipitazioni di carattere nevoso sul Piacentino.

