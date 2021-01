Il punto prelievi di Fiorenzuola cambia sede: sabato e lunedì attività sospesa

Si sposta in largo Gabrielli

Il centro prelievi di Fiorenzuola cambia sede. Il servizio sarà sospeso sabato 9 e lunedì 11 gennaio per consentire il trasloco dell’attività, fino a oggi collocata al terzo piano dell’ospedale.

Da martedì 12 gennaio il centro prelievi di Fiorenzuola sarà attivo nella nuova sede di largo Gabrielli 3 (ex Macello). L’Ausl fa sapere che, al momento, l’accesso agli esami ematici avviene solo su prenotazione dell’appuntamento. I cittadini possono rivolgersi alle farmacie del territorio per la prenotazione.