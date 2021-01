Perde il controllo dell’auto e si schianta in un canale pieno d’acqua

Grave incidente oggi, giovedì 7 gennaio, a Gragnano, in località Moschedo, nei pressi del confine con il comune di Borgonovo. Poco prima delle 20.15, un uomo di 55 anni, residente a Calendasco, alla guida di una Reanult Clio, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la propria corsa all’interno di un fossato. All’interno del canale anche parecchia acqua che ha invaso parzialmente l’abitacolo. Complicate le operazioni di estrazione del ferito dalla vettura condotte dai vigili del fuoco di Piacenza. Le condizioni dell’uomo sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e della Pubblica Assistenza di Borgonovo che, a bordo di un’ambulanza, hanno condotto l’automobilista al pronto soccorso di Piacenza.

